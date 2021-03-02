С начала пандемии COVID-19 более 165 тысяч жителей Петербурга прошли обследование в КТ-центрах

На данный момент решающее значение в борьбе с пандемией в Петербурге, по мнению специалистов, имеет участие горожан в прививочной кампании. Фото: ВКонтакте/Мариинская больница

На данный момент решающее значение в борьбе с пандемией в Петербурге, по мнению специалистов, имеет участие горожан в прививочной кампании. Фото: ВКонтакте/Мариинская больница

На сегодняшний день в Северной столице работают 11 центров компьютерной томографии, которые только за два месяца 2021 года посетили более 47 тысяч пациентов.

В общей сложности, с начала пандемии коронавирусной инфекции КТ-центры приняли свыше 165 тысяч петербуржцев, информирует пресс-служба межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19. Кроме того, бороться с коронавирусом жителям Петербурга помогают в 18-ти медицинских учреждениях.

Коечный фонд Северной столицы для коронавирусных пациентов составляет более 7,7 тысяч мест, треть из которых на данный момент пустуют. По итогам февраля, как отмечают в координационном совете, количество госпитализаций с ковидом и пневмониями снизилось на 46%. Эксперты при этом призывают горожан на расслабляться, так как угроза пандемии не миновала.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус затронул 1 200 беременных женщин.