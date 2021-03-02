Коронавирусом переболели 1200 беременных женщин в Петербурге

Главной проблемой в лечении беременных было ограничение по введению лекарств из-за имеющихся противопоказаний. Фото: Pixabay

Главной проблемой в лечении беременных было ограничение по введению лекарств из-за имеющихся противопоказаний. Фото: Pixabay

В прошлом году в Северной столице коронавирусом заразились около 1200 беременных женщин, заявил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Петербурга Виталий Беженарь.

Врач заявил на пресс-конференции «Интерфакс», что в большинстве случаев коронавирус у женщин протекает в легкой форме, среднетяжелое и тяжелое состояние наблюдалось у 1,6% будущих мам. Еще восемь рожениц погибли от последствий COVID-19.

Первый стационар для инфицированных коронавирусом беременных петербурженок открыли в марте 2020 года в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Далее для заболевших рожениц переоборудовали роддом №16, а во вторую волну пандемии подключили мощности Детской городской больницы Святой Ольги и Городская больница №38 имени Семашко в Пушкине.

Беженарь добавил, что главной проблемой в лечении беременных было ограничение по введению лекарств из-за имеющихся противопоказаний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество ковид-больных в Петербурге упало на 40% за месяц.