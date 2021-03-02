Количество ковид-больных в Петербурге упало на 40% за месяц

В Смольном заявили, что в январе и феврале в Петербурге наблюдалось снижение интенсивности распространения нового коронавируса.

Как говорится в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 на конец февраля, за месяц в городе на 40% снизилось количество зараженных пациентов, обратившихся к врачам. Уменьшилось и число госпитализированных больных с коронавирусом — на 46,5%.

Однако, как отмечают власти, пандемия продолжается и на снижение распространения COVID-19 решающее значение имеет вакцинация. Горожанам указали, что риск переболеть ковидом в тяжелой форме не сопоставим с рисками, связанными с вакцинацией. В Петербурге уже провели более 350 тысяч инъекций вакцины, но ни один привитый не пожаловался на тяжелые побочные эффекты или осложнения.

Сейчас в поликлиниках в запасе остается более 97 тысяч доз препарата. Для горожан теперь открыто восемь пунктов вакцинации. Теперь все желающие могут получить вакцину в ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, ТЦ «Маршал»на Северном проспекте, «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе.

В феврале в городе на Неве провели более 588 тысяч лабораторных ПЦР-исследований на коронавирус. Всего за время пандемии проведено более 7 млн тестов. Петербуржцы могут пройти обследование на ковид в 54 лабораториях.

Кроме того, на сегодняшний день в Северной столице развернуто почти 7 тысяч коек для больных COVID-19 и пневмониями. Они развернуты на базе 17-ти медучреждений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 937 новых случаев коронавируса.