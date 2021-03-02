В Петербурге зафиксировано 937 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 937 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 2 марта.

В России за сутки зафиксировано 10 565 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 441 летальный исход. При этом 14 966 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 838 040 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.