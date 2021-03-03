Петербургский международный экономический форум пройдет в июне

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня 2021 года. Об этом сообщает Росконгресс.

«Оргкомитет Форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ», — заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, в прошлом году ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на 2021 год. Отметим, что в 2019 году в работе форума приняли участие более 19 тыс. человек из 145 стран мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ПМЭФ, который должен был состоятся летом, отменили из-за коронавируса. Председатель Андрей Белоусов заявил, что решение приняли после объявления ВОЗ о вспышке коронавируса и информации о его распространения в странах-участниках форму.