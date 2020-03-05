ПМЭФ, который должен был состоятся летом, отменили из-за коронавируса

В следующий раз мероприятие пройдет разве что в 2021 году.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщает оргкомитет Петербургского международного экономического форума, пишут РИА Новости. Председатель Андрей Белоусов заявил, что решение приняли после объявления Всемирной организации здравоохранения о вспышке коронавируса и информации о его распространения в странах-участниках форму. Так будет лучше для всех – и для россиян, и для гостей Санкт-Петербурга, уверены в оргкомитете.

Таким образом, в 2020 году ПМЭФ не состоится. Напоминаем, что его хотели провести в начале лета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аэропорт Пулково подвел итоги работы в дни ПМЭФ. За 5 дней аэропорт принял и отправил 3222 рейса.