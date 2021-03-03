Губернатор Ленобласти избран замглавы Палаты регионов в Конгрессе Совета Европы

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выдвинут на должность заместителя Председателя Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы от политической группы Конгресса «Европейская народная партия».

Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Голосование по кандидатам прошло в среду, 3 марта, на пленарном заседании политической группы Конгресса в онлайн-формате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за январь-февраль 2021 года. Глава Ленобласти Александр Дрозденко вошел в ТОП-10. Дрозденко занимает шестое место в указанном списке. Стоит отметить, что он стал лидером среди глав Северо-Запада.