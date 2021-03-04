«Вашингтон» обыграл «Бостон» в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в матче НХЛ
Матч прошел почти при пустых трибунах. Фото: Официальный сайт НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз».

Матч прошел в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» без зрителей и закончился победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» шайбу во время основного времени матча забросил Ларс Эллер; у «Бостон Брюинз» отметился Давид Пастрняк. Решающий буллит реализовал Якуб Врана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» Бостон Брюинз нхл


 

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