Спасатели ночью тушили частный дом в Луге

В городе Луга в Ленинградской области произошел пожар.

Там в ночь на 4 марта загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 1:45 мск.

Возгорание произошло на Хвойной улице. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Огонь охватил частный дом на площади 110 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось к пяти утра. Из дома спасли двух человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.