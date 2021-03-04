Уборочная техника не добралась до Кронштадта и Зеленогорска

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 4 марта дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают на улицы севере города, в районе Большой Охты, в Московском районе, Петродворцовом, Курортном. Пока не видно уборочной техники в Кронштадте и Зеленогорске.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

В четверг, 4 марта на дорогах Петербурга ожидается гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.