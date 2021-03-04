Вдова скульптора пригласила на второе открытие мемориала погибшим врачам

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Памятником медикам, отдавшим свои жизни в борьбе с пандемией, стала скульптура "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова, умершего от коронавируса в мае 2020 года. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В четверг, 4 марта, в Петербурге во второй раз откроют памятник медработникам, умершим во время пандемии коронавируса.

Памятник установили на набережной реки Карповки. Бронзовую скульптуру «Печальный ангел» создал скульптор Роман Шустров, который не пережил пандемию.

«Приходите, мы будем рады всем! Ангел сидит на скамеечке на набережной Карповки перед входом в первый мед», — написала на своей странице в Facebook вдова скульптора Мария Касьяненко.

Планируется, что церемония открытия начнется в 12:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 3 марта, на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие памятника медработникам, умершим во время пандемии коронавирусной инфекции.