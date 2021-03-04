На набережной Макарова в Малой Неве затонуло судно

На набережной Макарова в Малой Неве затонуло судно
Фото: ВКонтакте/ "Неизданное | Санкт-Петербург"

В четверг, 4 марта, жители Василеостровского района заметили чрезвычайное происшествие на набережной Макарова — пришвартованный у берега корабль ушел ко дну.

Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Неизданное | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам авторов публикации, для того, чтобы спасти судно пригнали кран. На снимках заметно, что спецтехника вытаскивает корабль, наполовину погрузившийся в воду, но характер инцидента неясен. Возможно, судно не затонуло, а, к примеру, вмерзло в лед — по фотографии сложно сделать точные выводы.

Официального подтверждения случившегося пока не поступало, информации о пострадавших также не было. Комментаторы интересовались названием судна, однако рассмотреть его на кадрах съемки не удается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью в Приозерском районе Ленобласти шесть часов тушили загоревшуюся нежилую постройку.

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