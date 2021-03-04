Спасатели шесть часов тушили нежилое здание в Приозерском районе

В ночь на 4 марта в Приозерском районе Ленобласти в одном из поселков произошел пожар. Там загорелось нежилое здание. Спасатели шесть часов тушили пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 21:24 мск. Жители поселка Сосново сообщили, что горит нежилое здание на улице Механизаторов.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 3:34. О пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.