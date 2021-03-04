В Греции обрушились стены домов из-за землетрясения

В Греции обрушились стены домов из-за землетрясения
В Греции произошло землетрясение. Фото: unsplash

В Греции случилось сильное землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда достигла 6,0. Подземные толчки привели к обрушению стен двух домов.

Как сообщает местный телеканал Skai, обрушение произошло в домах, которые уже пострадали от землетрясения в среду. В одном из домов произошел пожар. Сведения о возможных пострадавших не поступали, заявил представитель по печати Пожарной команды Василис Вафракояннис.

Специалисты назвали нынешнюю сейсмическую активность сильным афтершоком прошлого землетрясения. Причем его наступления не ожидали, поскольку предыдущие самые сильные афтершоки имели магнитуду до 5,3 и сила подземных толчков шла на убыль.

Эпицентр землетрясения в четверг находился в 29 км от города Лариса, где проживает около 140 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км, согласно оценке Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магнитуда землетрясения у Новой Зеландии достигла 8,0.

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