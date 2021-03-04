Магнитуда землетрясения у Новой Зеландии достигла 8,0

Магнитуда землетрясения у Новой Зеландии достигла 8,0
Жителей Новой Зеландии предупредили об опасных волнах высотой до одного метра. Фото:

У берегов Новой Зеландии зафиксировали сильное землетрясение, магнитуда которого достигла 8,0, сообщила Геологическая служба США.

Все произошло в четверг, 4 марта. Сейсмологи выяснили, что эпицентр подземных толчков находился более чем в тысяче километров от города Уакатане на острове Северный. После этого была объявлена угроза цунами. Местных жителей предупредили об опасных волнах высотой до одного метра.

Ранее в тот же день у берегов полинезийского государства произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Вскоре специалисты зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр сейсмической активности был в тысяче километров от города Фангареи. Очаг — на глубине почти 56 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Аляске случилось землетрясение магнитудой 5,3.

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