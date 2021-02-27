На Аляске случилось землетрясение магнитудой 5,3

В США зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,3. Землетрясение случилось на Аляске.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находится на расстоянии 3,6 км от Анкориджа. Глубина землетрясения 42,1 км.

Отметим, что на данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Кроме этого, не данных от американских спецслужб. Власти региона не объявляли угрозу цунами из-за землетрясения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакатастрофа на Аляске унесла жизни пяти человек. Небольшой самолет разбился неподалеку от города Бетел в американском штате Аляска. Находившиеся на борту четыре пассажира и один пилот погибли. Из Бетеля на место происшествия направили спасательный вертолет. Спасатели подтвердили, что все пятеро погибли.