Авиакатастрофа на Аляске унесла жизни пяти человек

Небольшой самолет разбился неподалеку от города Бетел в американском штате Аляска. Находившиеся на борту четыре пассажира и один пилот погибли.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию, принадлежащий авиакомпании Yute Air, вылетел из города Бетел и направился в населенный пункт Кипнук. На борту находились пять человек.

Около двух часов дня самолет был обнаружен в 12 милях от местности Тунтутулиак. Из Бетеля на место происшествия направили спасательный вертолет. Спасатели подтвердили, что все пятеро погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет. Пассажирский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана. Погибли 83 человека.