На востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет

На востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет
Причины крушения неизвестны. Фото: pixabay.com

Пассажирский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке Афганистана. Погибли 83 человека.

О трагическом чрезвычайном происшествии сообщил в понедельник, 27 января, телеканал 1TV, ссылаясь на региональных властей. По словам представителя главы провинции Газни Арифа Нури, инцидент произошел в районе Дех Як.

По предварительным данным, самолет упал на территории «Талибана», запрещенной в России террористической организации. Власти Афганистана отправили на место происшествия сотрудников спецслужб. Согласно актуальной информации, выживших в катастрофе, к сожалению, нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленники заставили развернуться самолет, следовавший из Хабаровска в Москву. Неизвестные распространили информацию о бомбе на борту, однако после возвращения в аэропорт в салоне лайнера ничего не нашли.

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На востоке Афганистана потерпел крушение пассажирский самолет
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