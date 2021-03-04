Канада стала самой популярной страной для переезда по работе

Канада в 2020 году стала самой привлекательной страной для трудовой миграции, потеснив в списке США. Эксперты считают, что соискателей начали привлекать страны, которые успешнее справляются с пандемией.

Совместное исследование BCG и The Network «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального» показало, из 209 тысяч опрошенных из 190 стран около половины респондентов хотели бы переехать в другую страну ради работы.

Самой популярной страной среди трудовых мигрантов стала Канада. Отмечается, что на отношение людей к работе в иностранной стране повлияла пандемия. В текущей ситуации людей больше привлекают страны, которые лучше других справляются с коронавирусом.

В десятку привлекательных для респондентов страны также вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург включили в рейтинг лучших городов мира по качеству жизни.