Петербург включили в рейтинг лучших городов мира по качеству жизни

Петербург вошел в рейтинг городов мира по качеству жизни. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербург вошел в рейтинг городов мира по качеству жизни. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербург оказался на 72-й строчке рейтинга лучших городов мира по качеству жизни. Всего в список попали сто городов.

Рейтинг консалтинговой компании Knight Frank возглавил немецкий Мюнхен. Следом за ним идет японская столица Токио. Третью и четвертую строчки отдали Парижу и Нью-Йорку. На пятом месте оказался самый крупный город Норвегии Лагос.

Российская столица Москва заняла 28-ю строчку рейтинга. При составлении списка эксперты обращали внимание на инфраструктуру, благосостояние и инновационное развитие в городах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 60 компаний из Петербурга вошли в рейтинг лучших работодателей России. В категории крупных компаний, в которых работают от одной до пяти тысяч человек, рейтинг возглавила компания «Газпром нефть»