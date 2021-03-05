В Петербурге из-за температурных качелей чуть не утонули сразу два судна

В обоих инцидентах никто не пострадал, загрязнения воды также удалось избежать. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В обоих инцидентах никто не пострадал, загрязнения воды также удалось избежать. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В Петербурге температурные «качели» стали причиной проблем для пришвартованных кораблей. Два судна чуть не пошли на дно Малой Невки.

Так, маломерное судно «Соболь», используемое при проведении водолазных работ, чуть не потонуло у набережной Макарова 4 марта.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, на следующий день чуть не затонуло судно «Детинец», пришвартованное на территории яхт-клуба на Петровской косе. Сотрудники дирекции вовремя оказали помощь «Детинцу», предоставив помпу для откачивания воды, что спасло судно от затопления.

В обоих случаях, по данным ведомства, причиной стали температурные качели, которые привели в движение лед на Малой Невке. Инспекторы Росприроднадзора осмотрели акваторию Малой Невки и не обнаружили пятен нефтепродуктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами судна «Соболь», попавшего в беду.