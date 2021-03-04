В акватории Малой Невки сразу два судна потерпели бедствие из-за температурных качелей

В обоих инцидентах никто не пострадал, загрязнения воды также удалось избежать. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

В обоих инцидентах никто не пострадал, загрязнения воды также удалось избежать. Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Днем 4 марта сразу два корабля в акватории Малой Невки стали жертвами температурных качелей — маломерные суда «Соболь» и «Детинец».

Первое судно, оказавшееся в опасности — «Соболь», используемый при проведении водолазных работ. Корабль, пришвартованный в районе набережной Макарова, едва не ушел под воду из-за подвижного льда. Вторым «пострадавшим» от неустойчивой погоды стал «Детинец», стоявший на территории яхт-клуба на Петровской косе.

Как рассказали в Росприроднадзоре, в трюм «Детинца» попала вода, из-за чего осадка существенно превысила ватерлинию. После происшествий инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора осмотрели акваторию Малой Невки на предмет следов загрязнения, но пятен нефтепродуктов не обнаружили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что попавший в беду «Соболь» попал на кадры очевидцев, которые поделились странным зрелищем в социальных сетях.