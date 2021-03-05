Задержаны трое мужчин, распыливших газ в лицо петербуржцу из-за телефона

В Красносельском районе трое мужчин распылили газ и отобрали телефон у петербуржца. Задержаны трое подозреваемых.

Преступный инцидент произошел 2 марта у дома 7/3 по улице Пионерстроя. В отдел полиции обратился 33-летний специалист по поддержке производства одной из фирм города. Он рассказал, что познакомился на улице с тремя мужчина, которые, применив физическую силу, распылили ему в лицо газ и отобрали мобильный телефон. Заявитель отделался ушибами.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 19 990 рублей

Сегодня ночью, 5 марта, полицейские задержали подозреваемых в преступлении. В отдел были доставлены молодые люди в возрасте 18 и 19 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина с ножом отобрал у петербурженки телефон и рюкзак в подъезде на Северном проспекте.