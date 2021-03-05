Задержан мужчина, отправивший жителя Всеволожска в больницу с переломами и травмами головы

Задержан мужчина, отправивший жителя Всеволожска в больницу с переломами и травмами головы
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины у сетевого магазина в городе Всеволожск. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 26 февраля у дома №72 по Всеволожскому проспекту. От указанного дома 36-летнего мужчину госпитализировали с травмами головы и переломами. Причины потасовки выясняются.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого время здоровью.

Четвертого марта у дома по месту жительства стражи порядка задержали одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний неработающий местный житель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга после вечеринки избили телескопом и ограбили.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание избиение


 

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