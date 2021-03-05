В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, устроившего погром в гостинице

Минувшим вечером, 4 марта, около 23 часов в гостинице на улице Труда в городе Колпино произошло чрезвычайное происшествие, заставившее персонал вызвать наряд вневедомственной охраны.

Прибывшие по вызову росгвардейцы задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, он устроил погром в гостиничном номере: разбил телевизор и повредил сантехнику. Сумма материального ущерба, нанесенного дебоширом, устанавливается.

Задержанного передали сотрудникам 80 отдела полиции. Оказалось, что гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Вероятно, в сложившейся ситуации ему грозит административный штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы своему оппоненту во время драки.