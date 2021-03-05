В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, устроившего погром в гостинице

В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, устроившего погром в гостинице
Задержанного передали сотрудникам 80 отдела полиции. Фото: pixabay

Минувшим вечером, 4 марта, около 23 часов в гостинице на улице Труда в городе Колпино произошло чрезвычайное происшествие, заставившее персонал вызвать наряд вневедомственной охраны.

Прибывшие по вызову росгвардейцы задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, он устроил погром в гостиничном номере: разбил телевизор и повредил сантехнику. Сумма материального ущерба, нанесенного дебоширом, устанавливается.

Задержанного передали сотрудникам 80 отдела полиции. Оказалось, что гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Вероятно, в сложившейся ситуации ему грозит административный штраф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы своему оппоненту во время драки.

колпино новости СПб росгвардия хулиганство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автобус сбил неторопливого пешехода на Маршала Захарова
В Смольном прокомментировали случаи вакцинации от коронавируса, когда ...
Пострадавшим от помощи ковид-пациентам петербургским медикам выплатят компенсации
В КРТИ опровергли планы по строительству надземного метро в Петербурге
«Скопинский маньяк» заявил о намерении жениться
КГИОП добился возвращения исторического облика хозяйственного корпуса ...
На Сейшельских островах ждут туристов со всех стран мира
Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 ...