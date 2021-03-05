В Кремле заверили, что у России нет химоружия

Песков прокомментировал «голословные» обвинения со стороны США, которые могут стать причиной для ввода очередных санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвинения со стороны США в том, что у России до сих пор есть химическое оружие. Такие предположения представитель Кремля назвал безосновательными и голословными. Об этом пишет РИА Новости.

Песков отметил, что информацию пока что опубликовали в СМИ и никаких официальных заявлений сделано не было. Он подчеркнул, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все связанные с ним программы.

Представитель Кремля добавил, что такой повод вполне могут использовать для ввода дополнительных санкций против России. Но Песков уверяет, что это несправедливо, так как Москва соблюдает все обязательства по Конвекции о запрещении химоружия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анализы Навального переданы в Организацию по запрещению химоружия.