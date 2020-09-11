Анализы Навального переданы в Организацию по запрещению химоружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) включилась в расследование дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. По данным журналистов, делегация ОЗХО посетила берлинскую клинику «Шарите», где сейчас лечится россиянин. Сотрудники Организации нанесли визит медучреждению в минувшие выходные — еще до того, как общественность узнала, что врачи вывели Навального из комы. Во время посещения делегация получила образцы крови и мочи политического деятеля.

Издание также сообщило, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок» более жесткой формы, чем было известно ранее. Позже один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что более сильной версии яда не существует, а подобные заявления — ерунда, передает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков потребовал не указывать России действия по делу Навального.