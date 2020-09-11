Песков потребовал не указывать России действия по делу Навального

В России не могут возбудить уголовное дело по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным на основе результатов анализов, проведенных в лаборатории Германии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, де-факто действия по выяснению обстоятельств произошедшего ведутся в рамках доследственной проверки.

Как сообщили РИА Новости, Песков отметил, что Москве «не нравится, когда ей диктуют», какие юридические процедуры надо начинать.

Напомним, Навальный изначально попал в больницу Омска после того, как ему резко стало плохо во время полета в Москву. Российские врачи стабилизировали его состояние, однако следов отравления не нашли. Пациенту был поставлен диагноз «нарушение обмена веществ. Позднее политик был отправлен на лечение в клинику «Шарите». После проведения исследований власти Германии выступили с заявлением, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД выяснило, где Навальный ел перед полетом в Москву.