Автобус сбил неторопливого пешехода на Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Он оказался под колесами автобуса.
Авария случилась в пятницу, 5 марта, у дома №62 по улице Маршала Захарова. Человек переходил дорогу в неположенном месте.
Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», пешеход совсем не спешил во время пересечения проезжей части. Автобус, заметив нарушителя, применил экстренное торможение, но не успел остановиться полностью.
Встать самостоятельно пострадавший не смог. Информация о его состоянии уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщину-пешехода насмерть сбили на Российском проспекте.