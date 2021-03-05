Автобус сбил неторопливого пешехода на Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Он оказался под колесами автобуса.

Авария случилась в пятницу, 5 марта, у дома №62 по улице Маршала Захарова. Человек переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», пешеход совсем не спешил во время пересечения проезжей части. Автобус, заметив нарушителя, применил экстренное торможение, но не успел остановиться полностью.

Встать самостоятельно пострадавший не смог. Информация о его состоянии уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщину-пешехода насмерть сбили на Российском проспекте.