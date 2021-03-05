«Аэрофлот» не планирует вводить платную регистрацию в аэропортах

Авиакомпания не будет вводить плату за регистрацию на рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Авиакомпания не будет вводить плату за регистрацию на рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Авиакомпания опровергла информацию, распространенную в интернете.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин прокомментировал сообщения о введения платной регистрации в аэропортах. Он подчеркнул, что идея пока что не обсуждается. Об этом пишет РИА Новости.

Демин отметил, что стоимость регистрации на стойке сейчас включена в стоимость билета. При этом некоторые пассажиры предпочитают проходить регистрацию самостоятельно – на сайте авиакомпании. Представитель «Аэрофлота» отметил, что во многих странах практикуют снижение тарифа для тех, кто проходит онлайн-регистрацию. Это позволяет сэкономить гражданам, выбирающим лоукостеры.

«Для полносервисных же компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна, не рассматривалась и не рассматривается»,

— заключил Демин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» опроверг планы по вводу негарантированных билетов.