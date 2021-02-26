«Аэрофлот» опроверг планы по вводу негарантированных билетов

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"Аэрофлот". Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Администрация «Аэрофлота» опровергла информацию о введении негарантированных билетов. Об этом рассказал представитель российской авиакомпании Михаил Демин.

Согласно предложенной инициативе, нововведение давало бы пассажирам возможность самостоятельно выбирать дату рейса. По словам Демина, в настоящее время такая инициатива не рассматривается.

Представитель авиаперевозчика напомнил, что данная идея обсуждалась в начале пандемии коронавируса для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания и замены воздушных судов. Однако в итоге «Аэрофлот» решил отказаться от такой инициативы до полного восстановления авиасообщения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце декабря 2020 года «Аэрофлот» усилила контроль за соблюдением антиковидных мер и ввела строгое правило, которое должен соблюдать каждый пассажир.

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