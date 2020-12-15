На самолетах «Аэрофлота» усилили контроль за соблюдением масочного режима

Пассажир должен находиться в маске на протяжении всего полета. Фото: pixabay.com

Пассажир должен находиться в маске на протяжении всего полета. Фото: pixabay.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» усилила контроль за соблюдением антиковидных мер и ввела строгое правило, которое должен соблюдать каждый пассажир.

Согласно нововведениям, о которых сообщается на сайте авиаперевозчика, теперь на борт самолетов запрещено пускать путешественников, которые по любым причинам не надевают медицинскую маску.

«Аэрофлот» отметил, что пассажир должен находиться в маске на протяжении всего полета, в том числе во время взлета и посадки — средство индивидуальной защиты можно снять только для замены и во время приема пищи. В организации подчеркнули, что маска должна полностью закрывать органы дыхания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ограничили продажу билетов на грузопассажирские рейсы.