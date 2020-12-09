В России ограничили продажу билетов на грузопассажирские рейсы

Ограничение не распространяется на перевозку пассажиров в страны, авиасообщение с которыми официально возобновилось. Фото: pixabay

Ограничение не распространяется на перевозку пассажиров в страны, авиасообщение с которыми официально возобновилось. Фото: pixabay

Отечественные авиакомпании уведомили о запрете продавать билеты на грузопассажирские рейсы из России в страны, границы с которыми на данный момент закрыты.

Как сообщает РИА Новости, Росавиация напомнила, что грузопассажирские рейсы могут выполняться только для вывоза иностранцев с территории России и возврата граждан РФ на родину. Перевозка российских туристов за пределы страны запрещена, подчеркнули в Росавиации.

Уточняется, что данное ограничение не распространяется на перевозку пассажиров в страны, авиасообщение с которыми официально возобновилось.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Запрет не распространялся на вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные и ряд других рейсов.

С августа Россия начала открывать границы с другими странами. Сейчас туристы могут улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию , Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что границы некоторых стран могут остаться закрытыми для россиян до осени 2021 года.