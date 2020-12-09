Границы некоторых стран могут остаться закрытыми для россиян до осени 2021 года

Российские туристы вряд ли смогут попасть в Европу и ряд других стран раньше осени 2021 года. Фото: pixabay

Российские туристы вряд ли смогут попасть в Европу и ряд других стран раньше осени 2021 года. Фото: pixabay

Границы некоторых стран, пользующихся популярностью среди туристов из РФ, могут быть закрыты для российских путешественников до сентября следующего года.

Об этом в среду, 9 декабря, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС. Эксперт подчеркнул, что речь идет в основном о странах Евросоюза.

При этом Игнатьев добавил, что ограничения касаются не только туристы из России, но и иностранцев — в этом году туроператоры, принимающие путешественников из других стран, потеряли более 95% клиентуры. Таким образом, более всего страдает от закрытых границ туристическая отрасль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы просят туристов не приезжать в Петербург на Новый год из-за сложной ситуации с коронавирусом.