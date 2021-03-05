Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с днем рождения

Политик пожелал артистке здоровья и успехов.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Елену Яковлеву. Его слова в адрес актрисы опубликовали сегодня, 5 марта, на сайте Кремля.

Политик отметил, что многие любят Яковлеву за ее мастерство, обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу. Путин считает актрису яркой и талантливой. Он подчеркнул, что Яковлева обогатила отечественное искусство своими работами. Глава России выразил надежду, что актриса будет оставаться здоровой и успешной.

Также Яковлеву поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Напоминаем, что одной из самых известных ролей актрисы стала роль в драме «Интердевочка». За нее она получила премию «Ника».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Мишустин поздравили Горбачёва с 90-летним юбилеем.