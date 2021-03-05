В Петербурге простили строителя кораблей, по вине которого пострадал рабочий. Другой выплатит штраф

Мужчины должны были знать о последствиях выполняемых действий, но позволили случиться пожару.

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении двух строителей кораблей. Их обвинили в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Одного мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а другого простили. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Установлено, что граждане приняли участие в строительстве ледокола «Виктор Черномырдин». Они обладали достаточным количеством знаний, чтобы отдать верное распоряжение, но допустили проведение работ, которые повлекли за собой сразу несколько серьезных последствий. На судне случился пожар, в результате которого один из рабочих получил серьезные травмы. Также огонь поглотил конструкции, коммуникации и оборудование, в результате чего АО «Адмиралтейские Верфи» причинен имущественный ущерб на общую сумму более 423 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прораба, по чьей вине скончался рабочий, простили.