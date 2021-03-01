В Петербурге прораба, по чьей вине скончался рабочий, простили

Мужчина смог примириться с родственниками погибшего и компенсировать им моральные страдания.

В Санкт-Петербурге прекратили уголовное дело в отношении прораба, который обвинялся в смерти подчиненного. Стороны смогли примириться и больше не имеют друг к другу претензий. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Все случилось 20 сентября 2020 года на Комендантском проспекте. Прораб, который отвечал за безопасность рабочих, не уследил за одним из них. Он допустил нахождение специалиста в опасном месте, что стало причиной травмирования мужчины. Он получил тяжкий вред здоровью, вследствие чего скончался на месте.

Потерпевший попросил прекратить уголовное дело, отметив, что смог примириться с обвиняемым. Суд не стал возражать, так как подозреваемый не совершал преступлений и трудоустроен, а также сделал все, чтобы загладить причиненный вред.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бригадира, которого обвиняли в причастности к смерти рабочего, простили.