В Петербурге бригадир, которого обвиняли в причастности к смерти рабочего, простили

Бригадира простили и не стали сажать в тюрьму. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Бригадира простили и не стали сажать в тюрьму. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Мужчина не проследил, насколько безопасны условия труда, вследствие чего умер человек.

Выборгский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении бригадира, которого обвиняли в причастности к смерти рабочего. Мужчине удалось примирится с родственниками погибшего, о чем сегодня, 24 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на объекте в поселке Парголово. Бригадир не проконтролировал условия труда работников, вследствие чего погиб монтажник. Мужчина выполнял монтаж арматуры, когда упал с большой высоты. Он скончался в автомобиле бригады скорой медицинской помощи.

Защитник попросил прекратить уголовное дело, так как подсудимый загладил вины перед потерпевшим и смог помириться с ним. Суд согласился, так как бригадир не был ранее судим и имел хорошие характеристики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге рассмотрят уголовное дело из-за смерти рабочего во время демонтажа СКК.