В Петербурге рассмотрят уголовное дело из-за смерти рабочего во время демонтажа СКК

Фигурантами дела стали трое мужчин.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 февраля, Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Акименко, являвшийся руководителем и работодателем ООО «Техснаб», нанял прорабов Смирнова и Иванова. Специалисты отвечали за демонтаж кожухов и вант на СКК и должны были подобрать наемных работников. В итоге за работы взялись четверо.

Известно, что Акименко дал указание приступить к демонтажу, несмотря на то, что не были проведены подготовительные мероприятия. Смирнов знал, что работники трудятся в опасных условиях без соблюдения правил безопасности, но все равно дал указание приступить к своим обязанностям.

Когда один из работников спиливал очередной вант, здание начало самопроизвольно обрушаться. В итоге мужчина упал и получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода.

«Уголовное дело зарегистрировано и передано судье. К рассмотрению не назначено»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи в Петербурге завершили расследование гибели рабочего при сносе СКК.