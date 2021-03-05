В петербургском метро на станции красной ветки упал пассажир

Прочие подробности инцидента не разглашаются.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 марта, пассажир метрополитена упал на пути. В связи с этим движение по Линии 1 осуществляется на участках «Проспект Ветеранов — Автово» и «Площадь Восстания — Девяткино». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Все случилось ближе к пяти часам дня. По непонятной причине пассажир угодил на пути. Не сообщается, в каком он состоянии и каковы последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли синюю ветку метро из-за падения человека на рельсы. По словам специалистов, обошлось без травм. Мужчину удалось спасти и восстановить движение. Составы прервали свой ход всего на 2 минуты.