В Петербурге закрыли станцию метро «Проспект Ветеранов»

Туда не пускают из-за большого пассажиропотока.

В Санкт-Петербургском метрополитене сегодня, 5 марта, с перебоями работают станции метро красной ветки. Сначала стало известно о падении пассажира на пути, в связи с чем поезда не могли проезжать мимо «Пушкинской», а затем закрыли «Проспект Ветеранов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что решение приняли в связи с большим пассажиропотоком. Сейчас многие петербуржцы возвращают домой с работы и, видимо, закрытая «Пушкинская» стала причиной перегрузки «Проспекта Ветеранов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в КРТИ опровергли планы по строительству надземного метро в Петербурге. Как объяснили в ведомстве, проект, представленный архитектором Павлом Лаврентьевым, — любительский, реализовывать и финансировать его в ближайшие время на средства из бюджета не собираются.