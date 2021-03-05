В КРТИ опровергли планы по строительству надземного метро в Петербурге

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы опровергли резонансную новость о скором строительстве надземного метро в пригородах Петербурга.

Как объяснили в ведомстве, проект, представленный архитектором Павлом Лаврентьевым, — любительский, реализовывать и финансировать его в ближайшие время на средства из бюджета не собираются. Таким образом, воочию футуристическая картинка надземного метро предстанет в далеком будущем, если её вовсе доведется осуществить.

Правда, в Смольном также разрабатывают идеи маршрутов надземного транспорта, но это касается трамвайных путей в Славянке и Шушарах, пишет PiterTV. Однако и этот проект находится на стадии, далекой от реализации — в комитете на стали называть даже приблизительных дат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru показывала, как выглядит амбициозный проект петербургского архитектора.