В Центре Алмазова лечили 3,4 тысячи коронавирусных пациентов

Во время пандемии учреждение перепрофилировали для лечения граждан, зараженных инфекцией.
Директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Евгений Шляхто рассказал, как учреждение работало во время пандемии коронавируса. Его слова опубликовали сегодня, 5 марта, в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе Министерства здравоохранения по Санкт-Петербургу.
Он отметил, что центр принимал коронавирусных больных в период с мая по июль 2020 года. В учреждении развернули для них 500 коек. В начале декабря НМИЦ им. Алмазова снова начал принимать пациентов с инфекцией, но количество коек сократили вдвое, но спустя время их становилось больше.
За оба этапа 2 тысячи медицинских работников учреждения помогали 3,4 тысячам пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнется во второй половине марта.