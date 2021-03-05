Суд подтвердил законность запрета на провоз взрывчатых вещество в петербургском метро

Суд подтвердил законность запрета на провоз взрывчатых вещество в петербургском метро
В метро провозить оружие нельзя. Фото: Pixabay

Разбирательство инициировали граждане, обратившиеся в суд.

Петербуржцы обратились в суд, чтобы узнать, насколько законен запрет на провоз оружия в метрополитене. Второй апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил, что такое запрет имеет место быть и согласился с решением Санкт-Петербургского городского суда. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в Telegram-канале «Начальник транспортного цеха».

Запрет признали не законным, но и обоснованным. Отмечается, что правила пользованием метрополитеном были разработаны Министерством транспорта России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургском метро на станции красной ветки упал пассажир. Все случилось ближе к пяти часам дня. По непонятной причине пассажир угодил на пути. Не сообщается, в каком он состоянии и каковы последствия.

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