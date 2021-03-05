Меган Маркл считает, что королевская семья распространяет о ней слухи

Она подозревает в распространении компромата Кейт Миддлтон.

Меган Маркл заявила, что королевская семья может распространять про нее различный компромат. Источником различных слухов может быть Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и его жена Камилла, считает Маркл. Об этом сообщает The Times.

Так, королевская семья могла рассказать прессе об инцидентах, произошедших перед свадьбой Маркл и принца Гарри. Первая довела до слез Кейт Миддлтон, а второй накричал на костюмершу королевы.

Также Маркл обратила внимание на публикации об увольнениях ее сотрудников. В статья утверждалось, что с женщиной сложно работать. Напоминаем, что 8 марта должно выйти интервью супругов, в котором они расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с членами королевской семьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно отказались от королевских привилегий. Гарри и Меган объявили о своем решении во время беседы с королевой Великобритании Елизаветой II.