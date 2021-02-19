Принц Гарри и Меган Маркл окончательно отказались от королевских привилегий

Герцог и герцогиня Сассекские не планируют возвращаться к обязанностям членов королевской семьи, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

Гарри и Меган объявили о своем решении во время беседы с королевой Великобритании Елизаветой II. В скором времени супруги откажутся от участия в благотворительных организациях, которые работают под их покровительством. Их обязанности возьмут на себя другие члены королевской семьи.

В сообщении резиденции королевы говорится, что все глубоко опечалены этим решением, но, несмотря на это, Гарри и Меган останутся горячо любимыми членами семьи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.