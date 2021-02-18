Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри

У маленького Арчи появится брат, рассказали супруги.

Пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл заявил, что супруги ждут ребенка. Новостью он поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.

На снимке Гарри сидит на траве, а у него на коленях лежит Маркл. Под ее свободным платьем виднеется округлившийся животик. Судя по всему, Маркл не один месяц скрывала, что ждет ребенка, но теперь пара подтвердила, что ждет сына.

«Мы можем подтвердить, что у Арчи будет младший брат»,

— написал пресс-секретарь Гарри и Меган.

Напоминаем, что после рождения первенца супруги ждали второго ребенка, но у Маркл случился выкидыш. Своей историей она поделилась в 2020 году в эссе для The New York Times.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меган Маркл потеряла второго ребенка в июле.