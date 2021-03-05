«Прогулка по району». Где провести выходные на севере Петербурга

В эти выходные можно прогуляться по своему району и узнать новое и интересное. Рассказываем, куда можно сходить в Приморском, Выборгском, Калининском и Курортном районах Петербурга. Рубрику «Прогулки по району» запустил Telegram-канал «Север Петербурга/районы-кварталы».

Увлекательный маршрут для вас представит петербурженка в четвертом поколении, опытный экскурсовод и начинающий искусствовед Юлия Павлоцкая.

Юлия предлагает пройтись по местам у метро «пл. Ленина». Рядом много интересного и есть на что посмотреть!

1️⃣ Приезжайте на станцию метро «пл. Ленина», но не торопитесь к эскалатору. Рассмотрите облицовку стен станции повнимательнее. Не стесняйтесь, подходите поближе. На красноватом камне вам вдруг начнут мерещиться светлые очертания ракушек, иглы морских ежей, наутилусы в разрезе… Это и правда они! Представляете? Просто мрамор, который теперь украшает стены станции метро, сформировался много миллионов лет назад на небольшой глубине теплого моря, где обитали подобные «зверюшки». 2️⃣ Теперь остановитесь в центре зала и осмотритесь. Нечасто, согласитесь, довольно обычная станция метро снимается в кино. Тогда она была еще молодой и свежей, пяти лет отроду. И играла роль станции московского метрополитена в фильме «Улица Ньютона, дом 1», одним из создателей сценария к которому выступал хорошо известный нынче Эдвард Радзинский. Если вы вдруг посмотрите этот старый фильм, то увидите, что зал станции освещали и украшали оригинальные круглые люстры. Теперь их там нет, и судьба их неизвестна…

3️⃣ Поднимайтесь наверх, на площадь Ленина, а я пока сообщу вам, что эти эскалаторы были самыми длинными в мире на момент их установки в 1958 году — целых 755 ступеней! Бордовые панели между эскалаторами — подлинные, того же времени, а вот оригинальные светильники-факелы недавно были заменены на новые. Красная ветка петербургского метро — первая в городе, но станцию «площадь Ленина» пока не признали памятником архитектуры.

4️⃣ Поднявшись, не торопитесь выходить на улицу. Тормозните перед выходом, посмотрите наверх, и удивитесь, как это вы раньше не замечали этого огромного Владимира Ильича на стене. Ленин, кстати, мозаичный. А по неосуществленному плану должен был быть изображен «на прозрачном пластике, армированном стеклотканью». В белоснежной рубашке, при галстуке, в распахнутом по случаю теплой погоды пальто, на фоне кумачовых флагов и яркого солнечного света, он произносит речь перед встретившими его 3 апреля 1917 года солдатами и рабочими. Просто удивительно, как это ему удалось нелегально прибыть в российскую столицу из княжества Финляндского таким свеженьким. Ехал-то ведь помощником машиниста, бросал уголь в топку паровоза…

5️⃣ Выходите на улицу, чуть отходите от павильона метро, оборачивайтесь и снова задирайте голову. Видите, огромные окна завершаются барельефами? На них изображены рабочие в память о революционном прошлом этого района города, заводской окраины начала XX века. Венчает здание прозрачная стеклянная башня с самыми большими в городе, диаметром 6 метров, часами. До юбилейного 2003 года их ежедневно заводили вручную! Над башней высится шпиль из нержавеющей стали, продолжая привезенную из Голландии Петром I традицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что список памятников, станцию городской подземки, отказался включать Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Постановление об этом появилось на сайте ведомства сегодня, 22 апреля.