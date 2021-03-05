В центре Петербурга легковушка въехала в толпу людей

В ночь на 6 марта в Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с Кузнечным переулком, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей.

По словам очевидцев, наезд произошел на пешеходном переходе, водитель ехал на красный свет. В результате происшествия, одна женщина серьезно пострадала.

«На переходе Лиговского, водитель въехал в толпу людей, переходивших к Кузнечному и от на зелёный, пострадала женщина. Скорая не брала трубку…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.