Массовое ДТП произошло на 666-м километре трассы Петербург — Москва

Массовое ДТП произошло на 666-м километре трассы Петербург — Москва
Спасателям пришлось деблокировать одного из пассажиров. Фото: instagram.com/ass.leningrad.oblast

Массовое ДТП произошло на 666-м километре трассы М-10 (Петербург — Москва).

В пятницу, 5 марта там столкнулись сразу шесть машин. Об этом сообщается на странице в Instagram аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В ДТП попали три легковушки и три грузовых ГАЗели. В результате происшествия пострадали три человека. Их госпитализировали. Также спасателям пришлось деблокировать одного из пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.

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